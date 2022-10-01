ضوابط التعامل بين الطالب والمعلم داخل المدرسة.. اعرفها

كشف المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عن ضوابط التعامل بين المدرس والطلاب والطالبات داخل الفصل للحفاظ على العلاقة بين الجانبين، ويساعد سير العلمية التعليمية بصورة طبيعية، وتوفير بيئة مدرسية مناسبة، ومناخ صحي آمن يساعد الطلاب ويشجعهم على الدراسة والتفوق، يأتي ذلك بعدما انطلق العام الدراسي الجديد 2022-2023، في جميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

بيئة تعليمية ومناخ صحي

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الوزارة تسعى إلى توفير بيئة مدرسية مناسبة، ومناخ صحي آمن يساعد الطلاب والطالبات ويشجعهم على الدراسة والتفوق والنجاح، وخروج جيل واعي قادر على النهوض بالدولة في مختلف المجالات، ومن أجل ذلك تم عقد لقاءات مع مديري الإدارات التعليمية وهناك توجيهات واضحة تحافظ على العلاقة بين الطالب والمدرس.

الحفاظ على البنية التحتية للمدرسة

وأوضح أن تلك التوجيهات والضوابط الدراسية تتمثل في معاملة الطلاب معاملة حسنة ما يشجعهم على الحضور، وزيادة الوعي لدى الطالب وحثه المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشجيعه على المشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية، وتشغيل الأغاني الوطنية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة «الفسحة» المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية، وتطبيقها بكافة المراحل.