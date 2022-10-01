انطلاق الدراسة في «القديس يوسف الفرير».. واحتفالية لاستقبال الطلبة

نظمت مدرسة القديس يوسف الفرير احتفالية لاستقبال الطلاب وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد وإعطائهم بعض النصائح للتعامل خلال العام.

وقال الفرير سامح فاروق، مدير المدرسة، إن المدرسة كثفت من الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب، موضحا أنه تم تنظيم احتفالية لاستقبالهم.

الاستفادة من المنصات التعليمية

وأضاف «الفرير سامح» لـ«الوطن»، أنه سيتم توجيه الطلاب للاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم منذ بداية الدراسة.

وفي سياق متصل، وجهت المديريات التعليمية جميع الإدارات والمدارس بضرورة توفير مناخ آمن للطلاب والمعلمين والتأكيد على حسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد لزياراتهم للمدارس لتمكينهم من متابعة أبنائهم تربويا، مع الإعلان عن هذه المواعيد بشكل واضح.

حظر تحصيل أموال من أولياء الأمور

وشددت المديريات، في خطاب للإدارات التعليمية، على حظر استخدام الهاتف المحمول المزود بكاميرا وبرامج ألعاب نهائيا داخل المدرسة سواء للطالب أو للمعلم، وحظر تحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم، والإحالة الفورية للمساءلة القانونية لمن تثبت مخالفته لهذه التعليمات.

حظر التدخين في المؤسسات التعليمية

كما أكدت المديريات على حظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسي وكافة المؤسسات التعليمية والتأكيد على تسجيل غياب الطلاب إلكترونيا للمراحل التعليمية المتاح لها ذلك، وبالسجلات المخصصة لذلك أولا بأول وإخطار أولياء الأمور بصفة دورية بموقف غياب أبنائهم وتخصيص رقم تليفون للتواصل والشكاوى، مع التنبيه المشدد على مديري المدارس بضرورة غلق الأبواب عقب الانتهاء من أداء طابور الصباح.