طلاب الصعيد يواجهون الحر بأول أيام الدراسة.. كسرت حاجز الـ40 درجة

تجاوزت درجات الحرارة باليوم الأول من العام الدراسي بمحافظات صعيد مصر حاجز 40 نهارًا، حسبما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، وتمر مصر بموجة حارة تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي تؤثر بشكل مباشر على صعيد مصر الذي يعد أكثر الأماكن تأثرًا بارتفاع الحرارة، وسجلت أسوان، 44 درجة العظمى و27 درجة للصغرى.

ارتفاع درجات الحرارة بشمال الصعيد

وسجلت بشمال الصعيد 42 درجة العظمى و26 للصغرى، بينما سجلت الفيوم 41 العظمى و24 للصغرى، في حين سجلت بني سويف 41 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى.

فيما سجلت المنيا 42 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، وسجلت أسيوط 43 العظمى و25 للصغرى، فيما سجلت جنوب صعيد 43 درجة للعظمى و26 الصغرى، وسجلت سوهاج 43 العظمى و25 للصغرى، وسجلت قنا والأقصر 43 العظمى و26 درجة درجة الحرارة الصغرى.

الإكثار من تناول السوائل

وأعلنت مديريات الصحة في أسيوط وسوهاج وأسوان والأقصر في بيان:« مع أول يوم دراسة للطلاب، يجب الإكثار من تناول السوائل والفاكهة التي تحتوي على الألياف الطبيعية لكسر الإحساس بحرارة الجو خاصة لدى الأطفال مثل الشمام، والبطيخ، والفراولة، والخيار فضلا عن التمر.