توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح

أصدرت الأرصاد الجوية بيانًا مساء اليوم الجمعة، بشأن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، منوهة وجود نشاط للرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة، مع وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء.

توقعات بانخفاض درجات الحرارة الإثنين

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجات الحرارة الاثنين المقبل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بقيم تتراوح من 2:3، درجة مئوية ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل الحرارة ليلا.

ونوهت الهيئة عن استمرار طقس شديد الحرارة يوم السبت والأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على محافظات الجمهورية، جاءت كالتالي:-

درجات الحرارة المتوقعة السبت 1 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: العظمى 36 والمحسوسة تصل إلى 37.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة تصل إلى 35.

- جنوب سيناء: العظمى نحو 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 33.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 30.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والمحسوسة 33.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38 .

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.