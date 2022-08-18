 الطاقة الذرية: تعاون مصري سوادني في مجالات التدريب المشترك

قال الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، إنّ الهيئة تعاونت مع السودان الشقيقة في تدريب 30 طالبًا سودانيًا بمجمع المفاعل البحثي بأنشاص، لافتًا إلى أن التعاون المصري السوداني بدأ منذ فترة طويلة جدا، وهناك اتفاقية موقعة مع هيئة الطاقة الذرية السودانية ترسخ للتعاون العلمي المستمر، وبخاصة في مجال تدريب الكوادر البشرية.

تدريب الكوادر البشرية

وأوضح «الجوهري»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر» مع الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، والمذاع على القناة الأولى المصرية، أن مصر لديها ثقل كبير في تدريب الكوادر البشرية، نظرا لأنها أقدم مدرسة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الوطن العربي، متابعا: «هذا البرنامج التدريبي يضم نحو 30 طالبًا من السنة النهائية، بقسم الهندسة النووية في جامعة السودان، وهذا أول برنامج وسيستمر في السنوات القادمة».

إنتاج الطاقة عن طريق الطاقة النووية

وتابع المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية: «السودان تسعى إلى إنتاج الطاقة عن طريق الطاقة النووية، وتسعى إلى إنشاء محطة للأغراض السلمية، ومصر لها خبرات وعلاقات استراتيجية كبرى مع السودان حيث تشارك معها في تدريب الكوادر لهذا البرنامج النووي السلمي».

برنامج خاص بمفاعلات الأبحاث

وأكد الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، أن الطلاب السودانيين يتدربون على برنامج خاص بمفاعلات الأبحاث، حيث تمتلك مصر مفاعل للأبحاث بقدرة 22 ميجا وات، في إطار مجمع كبير يحتوي على أكثر من مبنى، مثل مصنع لإنتاج النظائر المشعة ومكان أخر لتصنيع الوقود النووي، لافتا إلى أن البرنامج يستمر على مدار أسبوعين، اول جزء منه نظري، ويقوم بتقديمه خبراء الطاقة الذرية المصرية ويغطي كل مجالات تصميم مفاعلات الأبحاث واستخداماتها وتطبيقاتها في إنتاج النظائر وطريقة تصنيع الوقود النووي، وفي الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي سيتدرب الطلاب عمليا على تشغيل مفاعل الأبحاث.