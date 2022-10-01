إخلاء سبيل والدة فتاة المقطم بعد واقعة ربطها داخل منزل أسرتها لتأديبها

خضعت والدة فتاة المقطم للتحقيق أمام النيابة العامة على مدار ساعتين متصلتين، شرحت خلالها تفاصيل تقييد ابنتها داخل منزلها بقولها: «كنت بأدبها عشان ضربت أخوها الصغير كتير، وقولت لها كتير متضربش أخوها بس مكنتش بتسمع الكلام»، وتحدثت السيدة عن أنها تحب ابنتها كثيرًا وأنها لم تفعل ذلك بقصد تعذيبها أو الانتقام منها، بل كان هدفها تأديبها حتى تتوقف عن الاعتداء على شقيقها الأصغر، خاصة في الوقت الذي تكون فيه الأم خارج المنزل لتكون مطمئنة عليه معها، خاصة أنها تبلغ من العمر 13 سنة.

فيديو تقييد فتاة المقطم

وأضافت والدة الفتاة أنها قيدت ابنتها وتركتها في الغرفة المطلة على النافذة، وأنها لا تعرف من قام بتصويرها من قبل جيرانها، ونفت علمها بانتشار فيديو استغاثة الطفلة على منصات التواصل الاجتماعي، وأنها تفاجأت بالشرطة تحضر إليها واصطحبتها هي وابنتها لقسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة وأحالتهما إلى النيابة العامة، وبسؤال ابنة المتهمة أكدت رواية الأم ورفضت اتهامها بتعذيبها أو ضربها.

إخلاء سبيل والدة فتاة المقطم

وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل الأم المتهمة بتقييد ابنتها وأخذت عليها تعهدًا بحسن معاملتها وتربيتها، وكشفت مناظرة النيابة العامة للفتاة عدم وجود أي إصابات ظاهرية على جسدها، بعد أن ألقت أجهزة الأمن القبض على والدة الطفلة بعد ساعات من تداول فيديو على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يظهر من خلاله تقييد فتاة واستغاثتها بالجيران من والدتها التي قيدتها واعتدت عليها بالضرب.

محام: يشرح موقف الجنائي لوالدة فتاة المقطم

ويشرح المحامي حازم محمد تفاصيل واقعة تقييد طفلة المقطم، بقوله إن الأصل أمام النيابة العامة هو عدم وجود أي إصابات ظاهرية في جسد الفتاة، بجانب صدق رواية الأم وتطابقها مع رواية الفتاة التي أكدت عدم تعرضها للتعذيب، وأن والدتها قيدتها بسبب ضربها شقيقها الأصغر، وبالتالي فإن الأم لا يوجد ضدها اتهام جنائي.

وأضاف «محمد» في حديثه لـ«الوطن»، أن هناك التزام يخص دور الأم في الرعاية والتربية بحسن معاملة ابنتها، ولذلك فإن النيابة العامة أخذت عليها تعهدًا بحسن معاملتها.