التعليم: تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العام الدراسي الجديد

أعلن شادي عبدالله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، تكون متصلة بغرف العمليات الفرعية بالمديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، لمتابعة انطلاق سير العام الدراسي الجديد 2023، للتأكد من انتظام الدراسة وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها، مشيرًا إلى أن جميع المدارس جرى تعقيمها وتطهيرها للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية.

نعمل على سير العام الدراسي الجديد 2023 دون معوقات

وقال عبدالله زلطة، في تصريحات للوطن، إن الوزارة ستعمل على تسيير العام الدراسي الجديد 2023 دون حدوث أي معوقات أو مشكلات تؤثر على سير الدراسة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على بداية عام دراسي جديد متميزاً على كافة الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمستوى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ومواصلة تطوير المناهج الدراسية، موضحًا أنه سيتم تسليم الكتب المدرسية للطلاب مع بداية الدراسة.

«تعليم القاهرة» توجه المدارس بتحديد مواعيد زيارة أولياء الأمور

ومن جانبه، أكد محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، أن المديرية انتهت تمامًا من الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023، مطالبًا جميع مديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية باستمرار العمل حتى اليوم السبت استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد بدءًا من صباح يوم الأحد الموافق 2 أكتوبر الحالي، وتنظيم العمل والتشديد على الاشراف في جميع الأوقات ومتابعة دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم بأمان وغلق أبواب المدارس ومعرفة هوية الزائر.

«عطية» يكشف تفاصيل استعدادات العام الدراسي الجديد

وأوضح «عطية» في بيان له، أن العام الدراسي الجديد 2023 سيكون عاما متميزاً، مؤكداً على تنظيم مقابلة أولياء الأمور وتحديد يوم وموعد أسبوعي وتعليق ذلك على لافته في مكان ظاهر في مدخل المدرسة والتأكيد على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية وتعقيم الحجرات الدراسية وتجهيز حجرة العزل، لتقديم الدعم لاي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال سير الدراسة، والتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لرفع أية إشغالات في محيط المدارس والتواصل مع غرفة العمليات بالإدارة والتي تتواصل بدورها مع المديرية في حالة حدوث طارئ.

«التعليم» توجه رسائل مهمة للطلاب

وأشار عطية، إلى تخصيص فريق الاستجابة الفورية والتدخل السريع في أي موقف خلال سير العام الدراسي الجديد 2023 بجميع مدارس محافظة القاهرة، موجهاً رسالته للطلاب: «يبدأ الطالب عاما جديد محبا لمدرسته مواظبا على الحضور فالمدرسة بيتك الثاني».