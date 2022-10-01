«هذا الصباح» يشيد بملف «الوطن» عن ملف «قُضاة مصر حُماة العدالة»

أشاد شريف عارف، الكاتب الصحفي، بالملف الخاص الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن» بعنوان «قُضاة مصر حُماة العدالة»، قائلً في برنامج «هذا الصباح» المذاع على إكسترا نيوز، إن منصات القضاء هي أهم منصات على الإطلاق، لأنها هي التي تحفظ العدالة للمصريين جميعا، ومبدأ المساواة هو أول مبادئ المواطنة، وإقرار العدل هو السلام والضمان للدولة المصرية، التي بادلت القضاء نفس الشيء.

طفرة كبيرة في منصة القضاء

وأضاف أن الدولة المصرية حريصة على إقرار العدل، وهذا يتضح خلال السنوات القليلة الماضية، من الإجراءات التي اتخذتها والقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة في تعيين القاضيات على منصة القضاء لأول مرة، كما أن منصة القضاء في مصر شهدت طفرة كبيرة.

وأشار إلى أنه خلال العام الأسود، الذي حكمت فيه الجماعة الإرهابية مصر، حاولت التأثير على القضاء، ولكن القضاء المصري شامخًا ويتميز بأنه يدافع عن العدالة كجزء أصيل من الهوية الوطنية المصرية.

القضاة رفضوا تدخلات الجماعة الإرهابية

وأفاد بأن القضاة كان لهم دورا كبيرا في رفض كل تدخلات الجماعات الإرهابية في القضاء، وظهر موقف القضاء والقضاة بشكل كبير وواضح في رد فعلهم تجاه هذا التدخل.

ولفت أنه لسلامة الدولة المصرية لابد أن نحافظ على استقلال القضاء، التي لديها النية الكبيرة في ذلك.