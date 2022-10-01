«نطول بالنا عليهم».. نصائح لتعامل الأبناء مع الآباء والأمهات كبار السن

قدمت الدكتورة صفاء حمودة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، نصائح للأبناء لكيفية التعامل مع الآباء والأمهات المسنين بشكل سليم، تزامنا مع اليوم العالمي لكبار السن، قائلة إن التواصل المباشر ضروري للغاية للأبناء وكبار السن، من خلال زيارتهم ومساعدتهم في تكوين صداقات.

تشجيع كبار السن على ممارسة الرياضة

وأضافت «حمودة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، أنه من الضروري تشجيع الأبناء لآبائهم وأمهاتهم كبار السن على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، خاصة أن الكثير من الأندية ومراكز الشباب تنظم لهم أنشطة بأسعار مخفضة، ومن المهم تشجيعهم للتواصل مع الآخرين والاستمتاع بحياتهم بصورة طبيعية.

وأشارت أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إلى أنه يجب تقسيم هذه المهام على الأبناء على مدار الأسبوع، بحيث يتشارك الأبناء لزيارة آبائهم وأمهاتهم كبار السن، والتواصل معهم، خاصة أن لديهم نظرة أكثر عمقا ونضجا من الشباب، ولكن للأسف بعض الشباب يظنون أن كبار السن لا يعرفون تطورات العصر، وإذا لم يتم الأخذ برأيهم يجب أن يشعرهم الشخص بالمشاركة وليس بالعزلة، لأن العزلة قد تؤثر على حياة المسن صحيا ونفسيا، مثل الاكتئاب ومشاكل في الذاكرة.

استدعاء قصص قديمة لتنشيط الذاكرة

ولفتت إلى أن بعض المسنين دائما ما يتحدثون عن الماضي وإعادة القصص مرات كثيرة، متابعة: «ياريت منملش ونطول بالنا عليهم، حتى لو قالها قبل كدة وأنا عارفة القصة لأنه بيحاول يفتح حوار ويستدعي ذكرياته».