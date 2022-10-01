محافظ قنا يشيد بدور «صناع الخير» في دعم غير القادرين بمساعدات عاجلة

أشاد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بدور صناع الخير في دعم شرائح غير القادرين في أنحاء المحافظة وما تقدمه المؤسسة من خدمات نوعية كبيرة علي رأسها الخدمات الطبية ذات الجودة من خلال مبادرة "عنيك في عنينا"؛ للحد من مسببات العمى، ومبادرة "لمصر لأطفال مصر مستقبل مصر"؛ لإجراء المسحات الطبية وتقديم الخدمات الطبية لأطفال المدارس، كذلك كل خدمات مؤسسة صناع الخير من إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الموسمية ومبادرة "قدم صحيح".

قافلة صناع الخير واللجنة الطبية لاستغاثات مجلس الوزراء

جاء ذلك خلال تفقد "الداودي"، للقافلة التي نظمتها صناع الخير واللجنة الطبية العليا للإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي لليوم التاني في محافظة قنا في قرية كوم الضبع مركز نقادة ومتابعته لقافلة قرية العركي مركز فرشوط وتوابعها والقرى المجاورة.

وأكد هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لصناع الخير، إمتنان مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وجميع أعضاء فريق عمل المؤسسة لإشادة محافظ قنا بجهود المؤسسة، معرباً عن استمرار صناع الخير في تقديم خدماتها النوعية ذات الجودة من خلال جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وإشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن قوافل صناع الخير تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج وعمل النظارات الطبية وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، والمؤسسة تشارك في القوافل بمستشفى متنقل ومتكامل؛ لتقديم الخدمات الطبية في مجال الحد من مسببات العمى من خلال مبادرة عنيك في عنينا.

وتشمل الخدمة المقدمة توقيع الكشف الطبى وفق ما يتم في أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة، ومن خلال أحدث الأجهزة الطبية، كذلك تشخيص الاحتياج لنظارات طبية تمهيداً لتسليمها قريباً وتشخيص الاحتياج لجراحات العيون تمهيداً لإجرائها قريبا أيضاً.

التخصصات الطبية

وأوضح "عبدالفتاح" أن القوافل شهدت أيضاً التوعية بطرق الوقاية من أمراض القدم السكري ضمن مبادرة صناع الخير "قدم صحيح "؛ لدعم مرضى القدم السكري غير القادرين؛ لحمايتهم من البتر وتحويل الحالات التى يثبت احتياجها للخدمة إلى وحدة مبادرة "قدم صحيح" بمستشفيات جامعة جنوب الوادي؛ لكى تتلقى الخدمة من كشف ومتابعة وعلاج بالمجان تحت إشراف أساتذة الأوعية الدموية بالجامعة.

وأكد الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والإستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القوافل، أن القافلتين جرى تنفيذهما بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بقنا، وتستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيق أهداف المبادرة في توصيل الخدمات الطبية ذات الجودة إلى الأهالي في مناطق معيشتهم.

وأوضح أن القوافل كشفت على 2112 من أهالي قرى العركي وكوم الضبع والقرى المجاورة في تخصصات (العيون - الجلدية - القلب الأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية - القدم السكري).