«عاشور» يبحث مع «صناع الخير» الاستفادة من البحث العلمي لخدمة مشروعات التنمية

التقى أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، وذلك بمقر الوزارة، لبحث سُبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة، والاستفادة من إمكانات البحث العلمي في خدمة المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسة، بحضور المهندس أسامة حسين عضو المجلس الاستشاري لمؤسسة صناع الخير.

وأكّد «عاشور» أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التضافر والتكامل بين إمكانات الدولة المختلفة لصالح خدمة أهداف التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية وحل القضايا والمشكلات التى تواجه المجتمع في كل المجالات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على القيام بدورها في المبادرات التي تخدم أهداف التنمية المُستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، وتوظيف قدرات وإمكانات الجامعات والمراكز البحثية وربطها داخل منظومة واحدة بمختلف الجهات الصناعية والمجتمعية للصالح العام.

كما أشار وزير التعليم العالي إلى ربط الطلاب بقضايا المجتمع، والاستعانة بهم في المبادرات الخدمية وإشراكهم في تنفيذها، وخاصة طلاب الكليات الفنية، وتكوين فرق بحثية من الطلاب والباحثين ورجال الأعمال والصناعة، بهدف توفير الجهد والوقت وتعظيم العائد، والوصول لأفضل النتائج المستهدفة، منوهًا إلى أنَّ الجامعات الجديدة يتمّ تخصيص نائب بها للريادة والابتكار والإبداع، لتعزيز دور الجامعة في تأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة مُتطلباته.

بروتوكول للاستفادة من إمكانات خبراء مراكز التعليم العالي البحثية

وبحث وزير التعليم العالي مع مؤسسة صناع الخير التحضير لتوقيع بروتوكول مُشترك بين المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمؤسسة بهدف الاستفادة من إمكانات العلماء والخبراء داخل الجهات البحثية في وضع خطط سليمة وحلول علمية للتحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات التنموية داخل قرى الريف، كما ناقش الاجتماع التعاون فى مشروعات تدوير المخلفات، واستخراج الطاقة من مخلفات الحيوانات «البيوجاز».

وأشاد «عاشور» بجهود مؤسسة «صناع الخير» وبالنتائج التي حققتها، معربًا عن استعداد الوزارة للمساهمة مع المؤسسة فى خدمة المشروعات التنموية التي تقوم بها.

ومن جهته، تقدم مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير» الشكر لوزير التعليم العالي، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمبادرات المجتمعية والجهود الكبيرة التي تبذلها لتوفير كل السبل لإنجاحها.

مبادرة «قدم صحيح»

وأشار إلى المبادرات التى تقوم بها المؤسسة، بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومن بينها مبادرة قدم صحيح لعلاج مرضى القدم السُكرى غير القادرين، التي انطلقت تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى تنفيذ المؤسسة عدد من غرف القدم السكرى داخل المستشفيات الجامعية، التي بلغت 20 جامعة داخل 16 محافظة.

ودعا وزير التعليم العالي لافتتاح غرف القدم السكري بمسشفى طنطا الجامعي ومستشفى قصر العيني، ومركز تميز القدم السكرى بجامعة جنوب الوادي بمحافظتي قنا وأسوان، التي تشهد أعلى نسبة إصابة بالقدم السكرى، مشيرًا إلى نجاح المبادرة فى رفع معدلات الشفاء إلى 95%.

كما تناول الاجتماع التعاون مع المؤسسة في مبادرة «تكافؤ» لتوفير منح للطلاب المتفوقين غير القادرين من المحافظات، ولفت وزير التعلم العالي إلى ضرورة التركيز في المنح على التخصصات الدراسية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسب، والبرمجة، وكذلك التعاون مع الشركات لتوفير تدريب عملي للطلاب لتعظيم الاستفادة من المنحة الدراسية ومساعدة الطالب فى الحصول على فرصة عمل بعد التخرج.

وأشار «زمزم» إلى ترحيب المؤسسة بتلقي ترشيحات من الجامعات للطلاب المُستحقين للدعم، مضيفًا أنَّ المؤسسة نجحت في تعليم ألف طالب ضمن مبادرة محو الأمية التكنولوجية التي نفذتها بالتعاون مع شركة IBM.