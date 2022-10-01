وزير التعليم: نستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل واكتشاف مواهبهم

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير العملية التعليمية بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية، بحضور عدد من قيادات التربية والتعليم بالمحافظة.

جولة لوزير التعليم في مدارس دمياط

وبدأ وزير التربية والتعليم زيارته بجولة تفقدية داخل عدد من الفصول الدراسية بالمدرسة؛ للاطمئنان على حسن سير الدراسة، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ، وضمان حسن سير العملية التعليمية.

استرجاع دور المدرسة

وأكد «حجازي»، أن الوزارة تستهدف عودة الطلاب للمدارس بشكل كامل، واسترجاع دور المدرسة التربوي واكتشاف المواهب وتنميتها، مشيرًا إلى أنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه.

وأدار الوزير نقاشا مع عدد من الطلاب حول اليوم الدراسي، موجهًا رسالة للطلاب والمعلمين أكد فيها على ضرورة أن يكون العام الدراسي الجديد سعيد على جميع أبنائنا الطلاب.

جدير بالذكر أن محافظة دمياط تضم مايقرب من 1079مدرسة لاستقبال ما يقرب من 450 ألفا 629 طالبا وطالبة علي مستوى المحافظة.