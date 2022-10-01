القبض على أجنبي بمدينة نصر بتهمة تزوير عقود زواج وأختام الحكومة

كشفت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، تفاصيل ضبط شخص أجنبي بمدينة نصر بالقاهرة؛ لاتهامه بتزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الاختام والأكليشهات الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات، المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

تزوير عقود زواج

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وعثر بداخل مسكنه على عدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات مختلفة و2 خاتم لتسجيل عقود الأراضي، وأكلاشيهات تقرأ بصمتهم لجهات مختلفة و2 وثيقة عقد زواج خالية البيانات و2 استمارة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية و3 إيصالات توريد نقدية - جهاز كمبيوتر بمشتملاته وطابعة ألوان حديثة مزودة بإسكانر، ومقص تقطيع كارنيهات - سخان لتغليف الكارنيهات و4 زجاجات حبر ألوان تستخدم في الطباعة.

اعترافات المتهم

بمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في اصطناع وتزوير المستندات الرسمية والحكومية لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأقر بتحصله على الأختام والأكلاشيهات المضبوطة حوزته من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام ) أمكن ضبطه، وبحوزته (جهاز لاب توب، يحوى تصميمات خاصة بالأختام التي تم إصدارها للمتهم وكذا المادة الخام، التي يتم تشكليها إلى شكل الخاتم المراد تصنيعه).