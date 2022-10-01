«الدفاع الأوكرانية»: ارتفاع قتلى الروس لأكثر من 59 ألف جندي منذ بدء الحرب

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم السبت، عبر موقعها الرسمي حصيلة الخسائر التي تعرضت لها القوات الروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وجاءت الخسائر بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية من الفترة 24 فبراير حتى 1 أكتوبر على النحو التالي

- 59610 جنديا، و530 آخرين يوم الجمعة.

- 2354 دبابة، وخسارة 16 يوم الجمعة.

- 1397 منظومة مدفعية، وخسارة 6 آخرين يوم الجمعة.

- 4949 ناقلة جند مدرعة، وخسارة 17 آخرين يوم الجمعة.

- 336 راجمة صواريخ، وخسارة 3 آخرين يوم الجمعة.

- 176 منظومة صواريخ مضادة للطائرات.

- 265 طائرة.

- 226 طائرة مروحية، وخسارة مروحية أخرى يوم الجمعة.

- 246 صاروخ كروز.

- 15 قاربا وسفينة.

- 3786 عربة إمداد وتموين، وخسارة 18 آخرين يوم الجمعة.

- 131 معدة خاصة، و16 آخرين يوم الجمعة.

الحرب الروسية الأوكرانية في شهرها السابع

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية دخلت في شهرها السابع، والذي شهد ضم 4 مناطق رسميا، وهي جمهوريتي دونباس ومنطقتي خيرسون وزاباروجيا، في مراسم حفل توقيع ترأسها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولون المعنيون بتلك المناطق.

التعبئة العامة الروسية لتعويض الخسائر

وبحسب «إندبندنت عربية»، يعتقد محللون عسكريون في الغرب أن روسيا تعاني نقصا خطيرا في عدد القوات داخل أرض المعركة في أوكرانيا بسبب الخسائر الثقيلة، الأمر الذي دعا الرئيس الروسي بوتين إعلان التبعئة العامة «الجزئية» لجنود احتياط الجيش الروسي فيما أنه وفقا لوزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، فإن مرسوم بوتين في شأن التعبئة الجزئية سيشهد استدعاء 300 ألف فرد إضافي للخدمة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

القرار الذي يأتي في أعقاب الهجوم المضاد الذي شنته قوات كييف على المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية، جنوب وشرق أوكرانيا، والتي استطاعت استرداد نحو 2000 ميل مربع من القوات الروسية.