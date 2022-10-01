«سكاي نيوز»: دورية روسية تعتقل مدير عام محطة زابوريجيا النووية

أعلنت مصادر أوكرانية، اليوم السبت، أنّ دورية روسية اعتقلت مدير عام محطة زابوريجيا النووية، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

توقف العمل في محطة زابوريجيا النووية

وحول محطة زابوريجيا النووية، أعلنت أوكرانيا في وقت سابق، وقف عمل المفاعل السادس والأخير الذي كان لا يزال في الخدمة في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، ويعد ذلك المفاعل الأكبر في أوروبا.

وقالت شركة «إنرجوأتوم» الأوكرانية المشغلة لمحطة زابوريجيا النووية، إن عمليات التشغيل في المحطة التي تسيطر عليها روسيا توقفت بالكامل، خوفاً من وقوع كارثة نووية.