إشادات بجهود مصر لتنظيم مؤتمر المناخ.. واستشاري: دليل الخطط الوطنية الجادة

منظمات ومسؤولين عدة أشادوا باستضافة مصر في مؤتمر المناخ، والجهود المبذولة في تحويل مدينة شرم الشيخ، التي تستضيف المؤتمر إلى مدينة خضراء، وخطة وطنية وضعت للحد من التغيرات المناخية التي يعانيها العالم كله.

الرئيس التنفيذي لتحالف جلاسجو المالي GFANZ

أشاد الدكتور مارك كارني الرئيس التنفيذي لتحالف جلاسجو المالي GFANZ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتمويل، بتنظيم مصر لمنتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في هذه اللحظة الحاسمة قبل 60 يومًا من انعقاد مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي «Egypt-ICF2022» في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والأفارقة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

سفير السويد بالقاهرة: نتطلع للمشاركة في مؤتمر المناخ

وأشاد السفير السويدي بالقاهرة هوكان إيمسجورد، بجهود مصر لاستضافة مؤتمر المناخ، قائلًا «هناك مشروعات عديدة مشتركة بيننا، لعل من بينها المناخ والمشروعات المتعلقة بهذا المجال، كنت قبل أيام قليلة أشارك في منتدى عرضت مصر كيف تعتزم الحكومة التعامل مع المناخ وتغيراته، وعرضت الخطة الوطنية للمناخ، وما فعلته الحكومة تحت رعاية وزارة التعاون الدولي هو تحويل هذه الخطط إلى مشاريع قابلة للتمويل».

«التايمز» تسلط الضوء على مؤتمر المناخ

في تقرير لها سلطت صحفية «التايمز» الضوء على مؤتمر المناخ الذي يقام في مصر بعد 6 أسابيع، وأنه سيجتمع فيه جميع دول العالم والكثير من المسؤولين ورجال الأعمال الدوليين، لمناقشة قضية المناخ، والذي قامت مصر بدور كبير لاستقبال المؤتمر، وبتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء بالكامل.

وتناول أيضا التقرير أسبوع المناخ بمدينة نيويورك، إذ ركز البرنامج على الأنشطة التجارية، وكشفت دراسة استقصائية عن البطاقات التعريفية في حفل افتتاح الأسبوع عن هوية البنوك والشركات الدولية.

المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ: نثق في قيادة مصر لمؤتمر المناخ

المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري، تحدث في فبراير الماضي، عن ثقة الجانب الأمريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، كما أشاد المبعوث الأمريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب الرئيس المصري تجاه عمل المناخ الدولي، والتحول الأخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي، مؤكّداً أهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية، خصوصاً الأفريقية، فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها.

مستشار برنامج المناخ العالمي: الإشادات دليلا على جهود مصر الجادة

وقال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن هذه الإشادات دليلا على الجهود الجادة التي بذلتها مصر لاستضافة المؤتمر وخططها الوطنية للحفاظ على المناخ، مشيرا إلى أن الاستراتيجية المصرية لتغير المناخ، أحد أهم أركانها ضمان جودة واستمرار مشاريع التنمية، والنجاة من كوارث المناخ، وهي تعمل في خطين متوازيين هما تقليل الانبعاثات والتعامل مع التغيرات المناخية المحتملة.

وأضاف «علام» لـ«الوطن»، أن مصر بذلت جهدًا كبيرًا في التعامل مع التغيرات المناخية، بداية من حماية للشواطئ المصرية بتكلفة 700 مليون دولار لمواجهة ظاهرة التآكل بسبب ارتفاع الأمواج، بالإضافة إلى إقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجدّدة وكفاءة الطاقة «منها طاقة الرياح، ومشروعات الطاقة الشمسية وغيرها»، مشروعات تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان لتحقيق الأمن غذائي وتعويض تدهور وتآكل الأراضي في الدلتا، ومشروعات الإدارة المستدامة للموارد المائية لتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، والتوسع في وسائل الموصلات النظيفة، وغيرها من المشروعات المهمة.