إزالة 170 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بالجيزة بمساحة 27 ألف متر

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين، والواحات البحرية، وأطفيح ومنشأة القناطر، بإجمالي 170 حالة تعدٍ على مساحة 27 ألف و500 م2، ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 146 حالة تعدى على الأراضى أملاك الدولة ولاية الصرف على مدار أربعة أيام بقري دهشور، ونزلة الشوبك، وزاوية دهشور، والطرفاية والمرازيق بإجمالي مساحة 5697 م2، مشيرا إلى أن التعديات التي تمت إزالتها شملت محال ومنشآت مقامة بالمخالفة وأكشاك وتمت الإزالة بالكامل مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة 5 حالات تعديات على الأراضي الزراعة

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الجهود شملت إزالة 5 حالات تعديات على أراضى الزراعية بمركز ومدينة أطفيح بمساحة 600 م، عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة وتمت الإزالة بالكامل.

وأضاف اللواء أحمد راشد، أن مركز الواحات البحرية أزال تعديات ومبانٍ مخالفة على مساحة 144م2، وتم استرداد مساحة 700 م٢ بمنطقة أم خليف بالحيز التابعة لقرية القصر بمركز الواحات البحرية.

وتابع محافظ الجيزة جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ 11 حالة تعدي بإجمالى مساحة 19977م٢ بناحية المنصورية وبرقاش أراضى أملاك الدولة ولاية الآثار والرى.

فرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية للمواقع التي تمت إزالتها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفوري حيال أى مخلفات، مشيراً أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبة الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.