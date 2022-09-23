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محافظ الجيزة: إزالة 115 حالة تعد على أملاك الدولة في أطفيح والبدرشين

كتب:

سلامة عامر
12:27 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمراكز ومدن البدرشين والواحات البحرية وأطفيح، وذلك ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، أن مركز ومدينة البدرشين شهد إزالة 115 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة ولاية الصرف، وذلك على مدار 3 أيام بقرى دهشور ونزلة الشوبك وزاوية دهشور والطرفاية والمرازيق، بإجمالي مساحة 4360 م2، مشيراً إلى أن التعديات التي تم إزالتها شملت محال ومنشآت مقامة بالمخالفة وأكشاك، وتم الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

منشآت مقامة بالمخالفة

وأشار محافظ الجيزة أن الجهود شملت إزالة تعديات على أراضي الدولة بمساحة 10 آلاف و600 م2 بقرية الكريمات بمركز ومدينة أطفيح، عبارة عن منشآت مقامة بالمخالفة، وقد تمت الإزالة بالكامل.

إزالة منشآت وإسطبلات غير مسقوفة

وأضاف «راشد»، أن مركز الواحات البحرية قام بإزالة تعديات ومبانٍ مخالفة على مساحة 686 فدانا و9865م2 في قرى منديشة والقصر ومنطقة الدائر وأرض الاستثمار بمنطقة العسيلة وقبلي الدائري، حيث شملت الحملة إزالة منشآت وإسطبلات غير مسقوفة وأسوار من بلوك الحجر الجيري وغرف مكتملة البناء وأخرى مسقوفة بالخشب، في إطار جهود تحقيق الانضباط والحفاظ على حق الدولة.

إزالة التعديات لضمان عدم تكرار المخالفة

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة المتابعه الدورية للمواقع التي تم إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجددا، والتعامل الفوري حيال أي مخالفات، مشيراً أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ حملات إزالة التعديات، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز برصد ومتابعة أي تعديات وإزالتها على الفور وفرض هيبه الدولة وعدم التهاون حيال المخالفين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والتأكد من عدم تجدد المخالفات.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.