تأجيل استئناف ابنة رشوان توفيق في دعوى إلغاء توكيلين لـ7 نوفمبر

أجلت محكمة الاستئناف، اليوم السبت، الاستئناف المقدم من ابنة الفنان رشوان توفيق، ضده، في الدعوى الأولى التي أقامتها، وهي إلغاء توكيلين حررتهما له، وذلك بعد أن رفضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة في «زينهم»، رفض الدعوى الأصلية وقبولها شكلًا، وذلك لجلسة 7 نوفمبر للحكم.

دعوى إلغاء توكيلين

وفي وقت سابق، قضت الدائرة الثالثة مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، برفض الدعوى الأصلية المقامة من قبل «آية»، الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق، ضد والدها، وإلزامها المصاريف، حيث تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلًا، وتم إلزامها بالمصاريف التي بلغت 339 ألف جنيه.

وكانت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، حررت لوالدها توكيلًا رسميا عاما وفوجئت باستخدامه دون علمها، بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى، بغرض إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وتوقيع والدها على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة، حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين بتاريخ 20 أغسطس 2020 وبتاريخ 22 أغسطس 2020.