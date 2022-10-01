ضبط 1534 قضية تموينية متنوعة.. أطنان من اللحوم والأسماك الفاسدة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1534 قضية تموينية متنوعة، تنوعت بين الآتي:

ضبط 2 قضية حجب سلع استراتيجية بمضبوطات 7,900 طن «أرز أبيض، مكرونة، زيت طعام، شعرية» وكذا 415 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، وكذا 710 قضايا في مجال مخالفات المخابز.

ضبط 26 قضية استيلاء على السلع المدعومة

ضبط 26 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها 11٫650 طن «سكر – أرز – أسمدة» مدعمة – 168 بطاقة تموينية ذكية – 540 إسطوانة بوتاجاز، بحجم مضبوطات بلغت 155٫050 طن – 18975 عبوة سجائر – 168 بطاقة تموينية ذكية – 540 إسطوانة بوتاجاز – 1600 لتر «زيت سيارات».

وفي إطار جهود الإدارة في ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت 125٫565 طن «أرز شعير».

كما تم ضبط 3,53 طن «كبدة مُجمدة – لحوم مُجمدة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

ضبط 2,225 طن «أسماك مُدخنة - لحوم مُجمدة» بدون بيانات

ضبط 2,95 طن «مصنعات لحوم – دهون حيوانية» بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط 2,225 طن «أسماك مُدخنة - لحوم مُجمدة» معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

وضبط 136800 قطعة «شيكولاته – بسكويت» معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القليوبية.