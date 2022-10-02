أسعار السيارات الجديدة 2023 في مصر.. انتعاش البيع والشراء
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:19 ص | الأحد 02 أكتوبر 2022
أسعار السيارات الجديدة في مصر
شهد سوق السيارات الجديدة في مصر انتعاشا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، وقال منتصر زيتون عضو رابطة السيارات إن السوق المصري واعد في حركة البيع والشراء رغم أزمة التضخم العالمية.
أسعار السيارات الجديدة
وقال زيتون لـ«الوطن»: «في حالة قيام الشركات الكبرى لتصنيع السيارات بفتح مصانع إعادة تقفيل السيارات محليا فإن السيارات الجديدة ستنخفض أسعارها بنسبة كبيرة، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن عودة فئات من السيارات الجديدة لإعادة تجميعها محليا».
سوق السيارات الجديدة
وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي 2023.
نيسان صني 2023
ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك / Midline 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 301,000
سوق السيارات الجديدة في مصر
بروتون ساجا 2022
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Premium 1300 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي : 305,000
شانجان إيدا 2022
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / L1 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 305,000
شيفروليه أوبترا 2023
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أوتوماتيك / Highline 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 305,500
أسعار السيارات الجديدة
رينو سانديرو (ستيب واي ) 2022
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أوتوماتيك / SW 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 310,000
شيري أريزو 5 2023
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / AT / BASELINE Leather / CVT 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 310,000
ميتسوبيشي إكسباندر 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Midline+ 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 310,000
نيسان صني 2023
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Super Saloon 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 312,000
شانجان إيدا 2021
ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أوتوماتيك / L2 1600 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 312,000
زوتي Z560 2020
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Comfort -1500 CC تربو
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 315,000
شانجان CS 15 2021
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / L1 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة : 317,000
كاي ي X3 2022
ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Prestige - 1500 CC
السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 319,000