أسعار السيارات الجديدة 2023 في مصر.. انتعاش البيع والشراء

شهد سوق السيارات الجديدة في مصر انتعاشا في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية، وقال منتصر زيتون عضو رابطة السيارات إن السوق المصري واعد في حركة البيع والشراء رغم أزمة التضخم العالمية.

أسعار السيارات الجديدة

وقال زيتون لـ«الوطن»: «في حالة قيام الشركات الكبرى لتصنيع السيارات بفتح مصانع إعادة تقفيل السيارات محليا فإن السيارات الجديدة ستنخفض أسعارها بنسبة كبيرة، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن عودة فئات من السيارات الجديدة لإعادة تجميعها محليا».

سوق السيارات الجديدة

وأستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات الجديدة في السوق المحلي 2023.

نيسان صني 2023

ناقل الحركة وقوة المحرك: أوتوماتيك / Midline 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 301,000

سوق السيارات الجديدة في مصر

بروتون ساجا 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Premium 1300 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي : 305,000

شانجان إيدا 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / L1 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات المحلي: 305,000

شيفروليه أوبترا 2023

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أوتوماتيك / Highline 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 305,500

أسعار السيارات الجديدة

رينو سانديرو (ستيب واي ) 2022

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أوتوماتيك / SW 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 310,000

شيري أريزو 5 2023

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / AT / BASELINE Leather / CVT 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 310,000

ميتسوبيشي إكسباندر 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Midline+ 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 310,000

نيسان صني 2023

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Super Saloon 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 312,000

شانجان إيدا 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة وقوة المحرك: أوتوماتيك / L2 1600 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 312,000

زوتي Z560 2020

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Comfort -1500 CC تربو

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات: 315,000

شانجان CS 15 2021

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / L1 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة : 317,000

كاي ي X3 2022

ناقل الحركة وقوة المحرك الخاص بالسيارة: أوتوماتيك / Prestige - 1500 CC

السعر الرسمي المتداول في سوق السيارات الجديدة: 319,000