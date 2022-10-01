بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة وجرار زراعي بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بطريق «مصر - الإسكندرية» الزراعي، بنطاق مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي بطريق «مصر - الإسكندرية» الصحراوي، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين إصابة كل من أمل سمير عبده، 16 سنة، باشتباه كسر في الحوض، ومجدي عبد الوهاب علي، 57 سنة، بجرح الركبة اليسرى، ومديحة إبراهيم علي، 45 سنة، بجرح في الساق اليمنى، وفتح الله الشحات فتح الله، 36 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمين في سنطيس مركز دمنهور.

ونُقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، ورُفع حطام الحادث، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.