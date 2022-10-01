رئيس جامعة بنها: الانتهاء من وضع جداول الطلاب وخطط الأنشطة

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تتكون من 16 كلية حكومية إضافة إلى معهد، بينما جامعة بنها فرع العبور تضم 5 كليات بنظام الساعات المعتمدة، وجامعة بنها الأهلية تضم 4 كليات و17 برنامج.

5 مدن جامعية تستقبل 2800 طالب

وأضاف «سوسة»، خلال اتصال هاتفي بنشرة أخبار DMC، أنه جرى الانتهاء من تجهزيات الصيانة في جامعة بنها، كما أن المدن الجامعية على أهبة الاستعداد لاستقبال 2800 طالب وطالبة، ويبلغ عدد المدن الجامعية 5 مدن، منها مدينة في كلية الهندسة بشبرا لطلاب كلية الهندسة، ومدينتين مشتهر وطوخ لكليتي الطب والزراعة، ومدينتين لخدمة 13 كلية في بنها.

وأشار إلى أنه فيما يخص أعمال الجداول وخطط الأنشطة الخاصة بالطلاب، جرى الانتهاء من الجداول الدراسية والأنشطة الخاصة بالطلاب سواء الثقافية أو الفنية أو الاجتماعية.

وتابع: «دائما نتواصل مع الطلاب، ونؤكد أن أماكن التدريس الخاصة بالجامعات سواء في بنها أو بالجامعات المصرية ليست فقط للتدريس، ولكن للطلاب كي يستمتعوا بالأنشطة الطلابية».

حضور الطلاب للجامعة بالكامل

وأكد أن حضور الطلاب للجامعة إلزامي بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذت لفيروس كورونا، إذ جرى تقليص عدد الطلاب في المدن الجامعية لـ 50% خلال جائحة كورونا، ولكن حاليًا عادت نسبة الطلاب بالمدن الجامعية لكاملها.