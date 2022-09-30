السيطرة على حريق اندلع في منزل بكرداسة دون وقوع إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، على حريق نشب داخل منزل بمنطقة كرداسة دون وقوع إصابات، أو خسائر في الأرواح.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغًا من بعض الأهالي بمنطقة كرداسة، يفيد باندلاع حريق داخل منزل بالمنطقة ذاتها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مصحوبة بسيارات إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين.

الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق

ودفعت الحماية المدنية في الجيزة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وسيارة إسعاف لاحتمالية وقوع مصابين، وسيطرت على الحريق في غضون لحظات معدودة، وجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي العقارات السكنية المجاورة، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع إصابات.

وانتدبت جهات التحقيق، عناصر الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق، للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.