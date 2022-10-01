أسعار تذاكر مسرحية أنستونا بطولة دنيا سمير غانم.. تبدأ من 250 جنيها

طرح موقع «تيكتس مارشيه» تذاكر مسرحية «أنستونا» التي تخوض بها الفنانة دنيا سمير غانم تجربة المسرح للمرة الأولى، وانقسمت أسعار تذاكر مسرحية أنستونا إلى عدة فئات مختلفة.

أسعار تذاكر مسرحية أنستونا

وجاءت أسعار تذاكر مسرحية أنستونا مقسمة إلى 5 فئات، الفئة الأولى قيمتها 250 جنيها والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.

وتعد مسرحية أنستونا التجربة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم على خشبة المسرح، وتشارك فيها بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وبسنت صيام وكريم عفيفي وسامي مغاوري وعمرو عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، وإخراج خالد جلال.

عرض مسرحية أنستونا 20 أكتوبر

وستقدم دنيا سمير غانم خلال المسرحية عددا من الأغاني التي تتعاون فيها مع الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نابلسي، وستنطلق المسرحية على مسرح جامعة مصر يوم 20 أكتوبر الجاري.