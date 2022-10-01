«عاشور» يتفقد استعدادات جامعتي القاهرة و6 أكتوبر في أول أيام الدراسة

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم السبت، مقر الجامعة، لمتابعة استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، والدكتورعادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأدى «عاشور» ورئيس الجامعة، تحية العلم وسط قيادات الجامعة والطلاب، وتبادل مع عدد من الطلاب حديث أبوي، واطمأن على استعدادهم لبدء العام الدراسي، وكذلك الاطمئنان على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل مباني الجامعة وقاعاتها الدراسية، ومتابعة دخول الطلاب للجامعة بشكل مُنظم، كما افتتحا معرض الأنشطة والمُبادرات الطلابية المُقام بالحرم الجامعي، الذي عرض فيه الطلاب العديد من الأعمال الفنية واليدوية المُتميزة، فضلًا عن الاستماع إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية.

وزير التعليم العالي يتفقد استعدادات جامعة القاهرة للعام الدراسي

وخلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أكد وزير التعليم العالي أن جامعة القاهرة من أقدم وأعرق الجامعات الحكومية وتضم نخبة مُتميزة من الأساتذة والباحثين، مشيرًا إلى أن الجامعات الحكومية لها دورًا كبيرًا في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مثمنًا على المشروعات المختلفة التي تُنفذها الجامعة، ومنها تطوير مباني الكليات ورفع كفاءة مباني المدن والمستشفيات الجامعية وتطوير البنية التحتية المعلوماتية.

وأشار «عاشور» إلى ضرورة فرض الانضباط بمختلف المؤسسات التعليمية، وتأكيد أهمية تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مشيرًا إلى أهمية احتفال الجامعات بالذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وإقامة عدد من الأنشطة الثقافية، والفنية، والرياضية المُختلفة؛ لتنمية الوعي القومي لدى الطلاب، وتعريفهم بأهمية انتصارات أكتوبر.

ونوه وزير التعليم العالي، إلى استعداد الجامعات لتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية المختلفة (الفنية والثقافية والرياضية)؛ لدورها المهم في اكتشاف وصقل المواهب والقدرات التي يملكها الطلاب، مؤكدًا أهمية عقد الندوات التثقيفية والتوعوية؛ لتنمية الحِث والوعي القومي لدى الطلاب، ومُحاربة الأفكار المُتطرفة وغير السوية، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات بكافة أنحاء الجمهورية.

ومن جانبه، قال «الخشت» إنه جرى إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي 2022/2023، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها خطة تنفيذية متكاملة للأنشطة الطلابية في كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية، بهدف إعداد وتأهيل الطالب الجامعي، وبناء شخصيته المُتكاملة، مؤكدًا التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الكليات لضمان حُسن سير العملية التعليمية بنجاح.

كما تفقد «عاشور» منذ قليل، جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بمحافظة الجيزة، بحضور ومشاركة عدد من قيادات التعليم العالس، على رأسهم الدكتور أحمد الحيوي، مستشار الوزير للتعليم الفني، وأكد الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

التعليم التكنولوجي له مستقبل واعد

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم التكنولوجي له مستقبل واعد وكبير إقليميا ودوليًا، مضيفًا أن اختيار الطلاب لجموع الكليات التكنولوجية أمر جيد ومؤشر كبير لنجاح المنظومة، مؤكدًا أن التعليم التكنولوجي يحتوي على الكثير من البرامج الحديثة والمرغوبة في سوق العمل.

وأكد «عاشور» أن الجامعات التكنولوجية ستقدم خدمة متميزة لجميع الطلاب، وتشمل 3 محاور للتعليم، سواء التعليم داخل الحرم الجامعي أو التعليم عير الشركات الدولية أو من خلال التعاقد مع كبري المؤسسات الصناعية، وأجاب على عدد من تساؤلات الطلاب وأولياء الأمور، حول اعتماد الشهادة والنقابات التي سينضم إليها الطلاب بعد التخرج، موضحًا أن الجامعات حكومية والشهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مضيفًا أنه خلال أيام سيجري إقرار قانون النقابة «نقابة التكنولوجيين»، للطلاب الحاصلين على شهادة الجامعات التكنولوجية.