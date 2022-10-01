المؤبد والعزل من الوظيفة لـ4 أشخاص استولوا على 3 ملايين جنيه بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، السبت، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد والعزل من الوظيفة، لاستيلائهم على مبلغ مالي قدره 3 ملايين و36 ألفا و99 جنيها بدائرة قسم ثان سوهاج بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، وئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد على بكر.

أحداث الواقعة ترجع إلى 2021

تعود أحداث الواقعة تعود إلى 2021م عندما وجهت الجهات المختصة للمتهم الأول «أ.ع» 38 عامًا، محاسب بالشركة المصرية لتجارة الجملة بصفته موظفًا عامًا مسؤول مشروع جمعيتي بالشركة المصرية لتجارة الجملة، وسهل للمتهمين الثالث «أ.ج» 39 سنة مشرف مبيعات بشركة ساسكو ألبومات والأدوات المكتبية، والمتهم الرابع 38 سنة خراط خبز تهمة الاستيلاء بغير الحق وبنية التملك على البضائع والسلع التموينية على 3 ملايين و36 ألفا و99 جنيها و2 مليون جنيه و900 ألف جنيهاً للمتهم الثالث، ومبلغ مائة ستة وثلاثون ألف وستمائة تسعة وتسعون جنيها وستة وستون قرشا للمتهم الرابع والمملوكة لجهة عمله.

جاء ذلك بحيلة تسليم تلك البضائع والسلع التموينية بالمخالفة لشروط عقد البيع المبرم بين الشركة جهة عمله ومشروع «جمعيتي» بسوهاج جهة عمل المتهم الثالث والرابع دون حصول على الضمانات الواردة بالعقد بموجب محررات مزورة أصدرها المتهم الأول فمكنهما من الاستيلاء عليها.

تفاصيل الواقعة

وجهت النيابة العامة للمتهم الثاني «أ.أ» 43 سنة، كاتب رابع بالشركة المصرية لتجارة الجملة، تهمة ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهي الاستعاضات المنسوب صدورها للشركة المصرية لتجارة الجملة حيث وضع إمضاءات وبصمات نسبها زورا للمتهمين الثالث والرابع التي أثبت بها استلامها لكامل السلع التموينية محل الاستعاضات.

المتهم الثالث والرابع اشتركا بطريقة الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن أمداه بياناتهما وقاما بصرف السلع والبضائع التموينية والاستيلاء عليها فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.