7 قرارات عاجلة من التضامن باليوم العالمي للمسنين.. منها توصيل المعاش للمنزل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق اليوم السبت، حزمة من القرارات التي تقدمها الوزارة للمسنين وكبار السن تقديرا لمكانتهم وتأكيدًا علي دعم الدولة لهم، عبر تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة، في إطار من احترام الكرامة وضمان حقهم في الحياة.

قرارات وزارة التضامن

وجاءت حزمة قرارات وزارة التضامن كما يلي:

- زيادة 100 جنيه لكل المستفيدين من برنامج كرامة لمدة شهر واحد.

- توصيل المعاشات للمنازل مجاناً لمن يرغب من المسنين غير القادرين على التنقل أو أصحاب الأمراض المزمنة، وذلك بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة البريد.

- فتح باب التطوع لزيارة وخدمة المسنين سواء من هم في مؤسسات الرعاية.

- استمرار بنك ناصر الاجتماعي في طرح شهادة «رد الجميل» للعملاء من كبار السن، ويبلغ العائد على الشهادة لكبار السن ذات الـ 3 سنوات حوالي 15.25%، وفتح الحساب وإصدار البطاقة مجاني خلال شهر أكتوبر الجاري.

- تقديم عضوية مجانية بنوادي المسنين على مستوى الجمهورية، وعددها 192 ناديا، وذلك خلال شهر أكتوبر.

- افتتاح دار مسنين خاصة للكفيفات من كبار السن بالشراكة مع جمعية النور والأمل، وقرب افتتاح دار الباقيات الصالحات للمسنين المصابين بالزهايمر بالشراكة مع صندوق عطاء وجمعية الباقيات الصالحات.

اشتراك مجاني للمسنين بمعرض ديارنا

- اشتراك مجاني للمسنين فوق الـ65 عامًا في معارض ديارنا لعرض منتجاتهم الحرفية.

- قرب إصدار قانون المسنين في دورة مجلس النواب الحالية.