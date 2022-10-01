المشدد 15 عاما لعامل أحرز مخدرات بقصد التجارة والتعاطي في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 15 عاما، لاتهامه بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان سوهاج.

وصدر الحكم في الواقعة برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، وأمانة سر سيد على بكر.

تجارة وتعاطي المخدرات

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو من العام الجاري بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما وردت معلومات لقسم ثان سوهاج بوجود نشاط إجرامي للمدعو «م.ن»، 34 عاما، عامل، وبتكثيف التحريات تبين صحة الواقعة، ووجود نشاط إجرامى بتعاطي وتجارة مخدر الشابو، وضُبط المتهم عقب استئذان الجهات المختصة، وحُرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

ووجهت الجهات المختصة بمحافظة سوهاج للشخص تهمة إحراز مخدري «المثامفيتامين» و«الشابو»، بقصد الاتجار والتعاطي، وتم التحفظ على المضبوطات، وإحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المشدد 15 عاما.