10 شركات ناشئة بمبادرة «رواد النيل» تشارك في الملتقى الـ14 لصناعة الإبداع

شاركت مبادرة «رواد النيل» - إحدى مبادرات البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك، في فعاليات الملتقى الـ14 لصناعة الإبداع «Creative Industry Summit»، خلال الفترة من 27 وحتى 29 سبتمبر الماضي، بمشاركة العديد من الشركات الناشئة ورواد الأعمال والوكالات الإبداعية.

وجاءت مشاركة مبادرة «رواد النيل»، من خلال 10 شركات محتضنة بحاضنة أعمال التصميم الإبداعي التي يرعاها بنك QNB - الأهلي، وتعمل في مجالات صناعة الأثاث، الصناعات اليدوية، إعادة تدوير المنتجات، والخط العربي، وهي شركات «Mood, Mozfiber, Al Qalam, Nada Talaat Studio design, Elhdad Design Studio, Tarfa Leathers, Eman Soliman Leathers, Christy Studio, Khmin, and New Egyptian»، وعرضت مشروعاتها ومنتجاتها الإبداعية المختلفة، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور خاصة المبدعين ورجال الأعمال ورواد الصناعات الإبداعية في مصر.

وقال الدكتور محمد عباس المدير التنفيذي المساعد لمبادرة «رواد النيل» لريادة الأعمال، إن مبادرة رواد النيل حريصة على مساعدة الشركات الناشئة على المشاركة في الفعاليات التي تمكنها من عرض منتجاتها والتواصل مع المستثمرين وأطراف السوق المختلفة لتسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتها.

وأضاف أنَّ حاضنة التصميم الإبداعي برعاية بنك QNB - الأهلي، تولي اهتماما كبيرًا بدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال الصناعات الحرفية والابداعية والتصميمات الإبداعية وتوفر مجموعة من الخدمات التي تساعدها على التوسع والنمو والتواصل مع الخبراء والمستثمرين.

مساعدة 29 شركة ناشئة على تحقيق 9 ملايين جنيه مبيعات

يُشار إلى أنَّ الشركات المحتضنة بحاضنة أعمال التصميم الإبداعي برعاية بنك QNB - الأهلي، احتضنت خلال 3 دورات نحو 29 شركة ناشئة، ونجحت هذه الشركات في تحقيق مبيعات بلغت أكثر من 9 ملايين جنيه.

وتمّ إطلاق ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit عام 2014 كأول منصة مصرية تستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، ونجح الملتقى هذا العام في جذب أكثر من 14 ألف من الحضور و1600 متحدث، وأكثر من 55 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، وشهد المتلقى تقديم 420 محاضرة و84 حلقة نقاشية و10 ورش عمل.

جلسات الملتقى

وناقشت جلسات الملتقى العديد من الموضوعات الحيوية في الاقتصاد الابداعي في أكثر من 25 مجالا: منها الدعاية، والإعلان، وريادة الأعمال، والفنون، والتصميم، والتصوير، والتجارة الإلكترونية وصناعة السينما، والموسيقى، وصناعة المحتوى، إضافة إلى نقاشات متخصصة حول الاستدامة البيئية وسلط الملتقى الضوء عليها بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي ينعقد في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، إضافة إلى موضوعات مثل الجوانب المختلفة من الميتافيرس، والحلول الرقمية للشركات الناشئة.