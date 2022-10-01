درة تبدأ بروفات مسرحية حتى «لا يضيع الدكان» مع أكرم حسني

تواصل الفنانة درة تحضيرات وبروفات أول أعمالها المسرحية في مصر، والتي تحمل اسم حتى «لا يطير الدكان»، وتتقاسم بطولتها مع الفنان أكرم حسني، من تأليف الشاعر أمير طعيمة، وإخراج أوتاكا.

وتضم مسرحية «حتى لا يطير الدكان» عددًا من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد أنور، ومن المقرر عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر القادم.

مسرحية حتى لا يطير الدكان

وهذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها الفنانة درة على خشبة المسرح، حيث قدمت العديد من المسرحيات في تونس مع الفنان المسرحي التونسي توفيق الجبالي.

درة تقود بطولة مسلسل بوليسي

فيما تترقب الفنانة التونسية عرض مسلسلها الجديد «المتهمة» في شهر أكتوبر عبر منصة إلكترونية، وتجسد شخصية «نورهان» التي تتعرض لكثير من المواقف والأزمات، حيث ينتمي لنوعية مسلسلات الجريمة السيكو دراما والإثارة والتشويق.

أسامة عباس يشارك في بطولة المتهمة

مسلسل «المتهمة» من تأليف وإخراج تامر نادي وإنتاج صادق الصباح، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار والفنان القدير أسامة عباس.