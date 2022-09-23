درة عن تكريم العاملين خلف الكاميرا: «محدش متخيل الناس دي بتتعب قد إيه»

أعربت الفنانة درة عن سعادتها لحضور الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، مشيرة إلى أن الدورة الأولى للمهرجان موفقة وفكرة المهرجان نفسه ورئاسة الفنان الكبير يحيي الفخراني للمهرجان، مشيرًة إلى أن هذه الفكرة تدعم الدراما في مصر والوطن العربي.

وأثنت درة خلال لقاء خاص مُسجل على هامش حفل الدورة الأولى للمهرجان، مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» على فكرة تكريم العاملين خلف الكاميرات، موضحة: «اتبسطت من قلبي لأن محدش متخيل الناس دي بتتعب قد إيه في التصوير وكلنا بنبقى أسرة واحدة، وهما جزء لا يتجزء من الصناعة ومن غيرهم مش هيبقى فيه مسلسلات ولا أفلام».

«الأسطوات هما جنود الخفاء»

وأضافت درة: «اللي باين في الصورة أكتر الممثلين والمخرج والمؤلف ومدير التصوير لكن الأسطوات هما جنود الخفاء، اللي بيتحملوا كتير وساعات من العمل الشاق وبيتعبوا وبيحبوا المهنة ويستاهلوا، ومنهم اللي قعد سنين في المهنة وأولادهم اتعلموا منهم».

وكشفت درة عن «اسم الدلع» الخاص بها «دوريتوس»، لافتة إلى أن الفنانة دنيا سمير غانم هي التي أطلقت عليها هذا الاسم، وأصبح كل أصدقائها ينادونها به.