درة عن مشاركتها في فيلم «جدران»: بحب الدور اللي يخليني أشغل مخي ويلمسني

كشفت الفنانة التونسية درة، عن كواليس مشاركتها بفيلم «جدران» الذي عرض الأيام الماضية عبر منصة Watch It الإلكترونية، وذلك خلال لقائها في برنامج «Arabwood».

درة تكشف كواليس مشاركتها في فيلم جدران

وقالت النجمة درة خلال اللقاء، إنها دائمًا كانت تخاف من أفلام الرعب عند تقديمها في الوطن العربي أو مصر لأنها من الممكن ألا تنافس أفلام الرعب العالمية، مضيفة: «بخاف دايمًا من الأفلام اللي بتنتمي للرعب، لما بنعملها في الوطن العربي أو في مصر مش بتبقى زي الأفلام العالمية اللي بتتعمل».

درة: «بحب أقدم الأعمال اللي بتلمسني»

أضافت أن قصة الفيلم ومعناه أكثر ما جذبها للمشاركة في فيلم «جدران»، متابعة: «في فيلم جدران لقيت عناصر حلوة، أنا مش بحب الرعب للرعب، اللي مالوش معنى، المعنى إنك بتقدمي قصة، وأنا دايمًا بحب أقدم الحاجة اللي فيها حاجة تخليني أشغل مخي أو تلمسني، سواء في الكتابة أو التنفيذ، وتكون طالعة بشكل جيد».

وفيلم جدران، هو أول عمل لمنصة Watch It الإلكترونية الأصلية، كما ينتمي إلى أفلام الرعب وتدور أحداثه حول منزل مهجور ومسكون، ويتعرض الأبطال لأحداث غير متوقعة، فضلًا عن تجسيد درة شخصية مريضة نفسية ضمن الأحداث.

أبطال فيلم جدران

فيلم «جدران» قصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان، ومن إخراج محمد بركة، كما يشارك في بطولته مجموعة من الفنانين وهم: «درة، نيكولا معوض، فراس سعيد، هند عبدالحليم، أحمد بدير»، وغيرهم من الفنانين.