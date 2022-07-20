درة: «درست علوم سياسية عشان أهلي كانوا خايفين من دراستي للتمثيل»

تحدثت الفنانة «درة زروق»، عن مرحلة طفولتها في تونس وعلاقتها بأسرتها، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر فضائية «ON» مؤكدة حرصها على زيارة أهلها في تونس كل فترة: «كنت بروح الأول أكتر.. لكن بعد الجواز بروح على فترات وهاني زار تونس معايا أيضاً».

وأشارت إلى أنها تنشر صورها مع أسرتها خاصة والدتها على مواقع التواصل الاجتماعي في المناسبات فقط نظرًا لأن أسرتها بطبيعتها لا تحب الشهرة: «مش بيحبوا الشهرة وهما فخورين بي.. لكنهم لا يحبون الأضواء.. أمي فخور ة بي وأخوتي».

رحلتي الفنية.. 15 سنة

وتحدثت درة عن رحلتها الفنية التي امتدت على مدار 15 عامًا حتى الآن، مؤكدة أنها كانت ترغب في دراسة التمثيل منذ البداية لكن وبسبب مخاوف الأهل عليها وخاصة والدها قررت دراسة العلوم السياسية: «أهلي كانوا خايفين شوية من دراستي للتمثيل وتحديدا والدي.. ولذلك درست العلوم السياسية وأثناء الدراسة شاركت في ورش تمثيل وغيرها من المسرحيات حتى بدأت مشواري من المسرح ثم بدأت رحلتي في مصر مع المخرج الكبير يوسف شاهين.. أنا بحبه أوي وكانت أمنيتي أقابله بس ومكنتش متخيلة أني أشتغل معاه».

التمثيل باللهجة المصرية مكنش مشكلة

وأكدت درة أن التمثيل باللكنة المصرية لم يمثل لها مشكلة رغم عدم إتقانها لها بشكل كامل قبل وصولها لمصر لكن مشاهدتها للأعمال المصرية ساعدها كثيرا في إتقانها «كنت دائماً بتفرج على أفلام ومسلسلات وأغاني ولذلك لم تكن اللهجة غريبة عليا ولما جيت مصر كنت بس بسمع الناس وأتعلم منهم».