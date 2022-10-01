«القباج»: علاج 2000 مريض إدمان من أبناء حدائق أكتوبر والمناطق المجاورة مجانا

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة الصندوق، سلسلة أنشطة توعوية بمنطقة سن العجوز بحدائق أكتوبر، إحدى المناطق المطورة بديلة العشوائيات؛ لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وذلك ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات»، الذي يجري تنفيذها حاليا في العديد من المناطق مثل الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير بالإسكندرية وحي الضواحي بمحافظة بورسعيد.

جهود صندوق مكافحة الإدمان في حدائق أكتوبر

واستعرضت نيفين القباج، تقريرا عن مجهودات الصندوق في منطقة حدائق أكتوبر في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2022، إذ جرى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان منها تنفيذ زيارات منزلية لرفع وعي قاطني المنطقة وبعض المناطق المجاورة بأخطار تعاطي وإدمان المواد المخدرة وسبل المواجهة، وحث مرضى الإدمان منهم على التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق، كما تضمنت الأنشطة برامج الوقايــة الأولية عن طريق التوعية وتنفيذ أنشطة عّن أضرار التعاطي.

ولفتت إلى أن عيادة الصندوق بمنطقة حدائق أكتوبر، استقبلت 2000 مريض إدمان «جديد ومتردد» من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة، ويجري توفير الخدمات العلاجية التي تمثلت في «المشورة، الدعم النفسي، والعلاج»، وتم إحالة الحالات المرضية للمراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن 16023 وتلقوا الخدمة مجاناً .

الاكتشاف المبكر للتعاطي

وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، على مشاركة الأسر خلال تنفيذ البرامج التوعوية حول آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية علاج مرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023 على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل.

كما تفقد «عثمان» عيادة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمنطقة حدائق أكتوبر لمتابعة سير العمل، وتوفير الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة مجانا وفي سرية تامة.

كما جرى تنظيم ورش حكي وندوات للأطفال بمشاركة 300 طفل من أبناء الأسر في منطقة حدائق أكتوبر؛ لتدريبهم على كيفية اكتساب القدرة على التفكير الإيجابي وتدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال منها لعبة «السلم والدخان» التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس المدخن.