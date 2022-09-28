الأمن يداهم «وكر سري» لعلاج الإدمان يديره مسجل خطر بالمقطم.. ويحرر 54 محتجزا

تمكّنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على مسجل خطر يدير مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان وتبين وجود 54 شخصًا داخل المركز ويتمّ علاجهم بالمخدرات وبأدوية غير مصرح بها.

مركز لعلاج الإدمان

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بتورط أحد الأشخاص له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة بإدارة مركز لعلاج الإدمان والصحة النفسية كائن بدائرة القسم دون ترخيص واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية تمّ استهداف المركز، وأمكن ضبط المذكور وبرفقته 5 مشرفين على المركز المشار إليه، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وتبين وجود 54 شخصا داخل المركز، وبسؤال عدد منهم أقرّوا باحتجازهم والآخرين داخل المركز بمعرفة ذويهم كرهاً عنهم.

أدوية مجهولة وأدوات تعذيب

وخلال المداهمة تمّ ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر والمهدئة للحالة النفسية والعصبية «مدرجة جدول مخدرات- ممنوع تداولها دون استشارة طبية» و3 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين و3 سجلات و3 دفاتر تحصيل نقدية وسيارة تستخدم في نقل النزلاء للمركز ومجموعة من الحبال.

المتهمون يديرون المكان دون تصريح

كما تم ضبط العديد من المخالفات بالمكان عبارة عن إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان دون ترخيص و مزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية دون استشارة طبية وعدم وجود تجهيزات طبية وعدم توفير وسائل السلامة الصحية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة للحالة النفسية للمدمنين «جدول مخدرات» دون استشارة طبية، وأن الحبال والعصي المضبوطة تستخدم في السيطرة على متعاطي المواد المخدرة، وإجبارهم على تناول الأدوية المهدئة، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.