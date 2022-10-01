المؤبد لشخص و3 سنوات لاثنين آخرين للاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوها، اليوم السبت، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه لكل منهما وآخر بالمؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه لتكوينهما تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز ساقلته بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، أحمد أحمد الجندي، وأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

أحداث الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري 2022، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم الأول «ك،ن» 22 سنة، والمتهم الثاني 21 سنة، بعد أن تم تفتشيهم حال استقلالهما مركبة «توك توك» وسيرهما بإحدى الطرق الموازية للجبل بدائرة مركز ساقلتة، حيث عثر معهما على هاتف محمول وعدد 30 قطعة لجوهر الحشيش مكونين تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة مع المتهم الثالث «ح،م» الذي يقوم بجلب المواد المخدرة وإعطائها للمتهم الأول والتاني اللذان يقومان بدورهما ببيعها وتقسيم الأرباح فيما بينهم.

إحالة الواقعة لمحكمة الجنايات

واعترف المتهمان الأول والثاني بإحراز هاتفي المحمول للتواصل مع عملائهما والمركبة يستخدمانها لتنقلهما للترويج للمواد المخدرة، وقد تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.