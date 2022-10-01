صيانة ورفع كفاءة محطتي الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية بالمنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، اليوم السبت، أعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية شرق النيل، بالإضافة لتفقد عدد من الطلمبات الجديدة والتي تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية للمحطة بطاقة 250 لتر/ ثانية، كما تابع المحافظ كفاءة المعدات المخصصة في أعمال سحب المياه من الشوارع الرئيسية.

رافق المحافظ، إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، المهندس رجب السعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

تشجيع الاستثمار بهدف توفير فرص عمل للشباب

أكد المحافظ، في بيان، أن الاهتمام بالمناطق الصناعية يأتي في مقدمة أولويات العمل على أرض المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لقطاع الصناعة، والعمل على تذليل كافة العقبات وتوفير الجو الملائم بتلك المناطق تشجيعا للاستثمار بهدف توفير فرص عمل للشباب ودعم الناتج المحلي.

تعزيز الطاقة الاجمالية لمحطات الصرف الصحي

استمع المحافظ، لشرح مفصل حول المحطة الرئيسية والفرعية للمنطقة، والتي تساهم في تعزيز الطاقة الاجمالية لمحطات الصرف الصحي بالمنطقة، مؤكداً ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ الاعمال، مع تسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في تشغيل المصانع وتوفير كافة الخدمات والمرافق.

وأعلن محافظ المنيا في وقت سابق عن الانتهاء من الاعمال الإنشائية المدنية لمحطة معالجة برطباط بمركز مغاغة بنسبة 90%، والتي ستخدم 17 قرية بإجمالي 200 ألف نسمة، بالإضافة للانتهاء من 75% من الاعمال الإنشائية المدنية لمحطة معالجة بني حسن الشروق بمركز أبو قرقاص، والتي ستخدم 3 قرى بإجمالي 100 ألف نسمة