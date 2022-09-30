تعيينات شركة الصرف الصحي 2022.. اعرف الشروط وموعد التقديم

كشفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن حاجتها لشغل وظائف سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية «درجة أولى»، للتعيين بعقود عمل وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2022.

شروط التقديم في وظائف سائقين 2022

وحددت الشركة 9 شروط يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية «درجة أولى»، للتعيين بعقود عمل وفقًا للإعلان رقم 3 لسنة 2022 كالتالي:

- ألا يزيد السن عن 36 عاما بالنسبة للمتقدم لشغل وظيفة «سائق» في أول نوفمبر المقبل 2022.

- تأدية الخدمة العسكرية بنظام الثلاث سنوات أو الإعفاء منها.

- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من حاملي شهادة «محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية» مع استبعاد أي مؤهل أعلى من المطلوب.

- يشترط في كل المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الوردية في الأماكن النائية.

- أن يكون المتقدم لشغل تلك الوظائف من قاطني محافظة الإسكندرية ويحمل بطاقة رقم قومي سارية قبل تاريخ نشر الإعلان بمدة لا تقل عن 6 أشهر.

- يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي».

– تقدم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للشركة www.Asdcoeg.com لمدة أسبوعين من تاريخ النشر ولن يلتفت إلى الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخرى.

- يسري هذا الإعلان اعتبارا من غد السبت الموافق الأول من شهر أكتوبر 2022.

المستندات المطلوبة للتقديم لشغل وظائف سائقين 2022

وكشفت الشركة عن 6 مستندات مطلوبة يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظائف سائقين من حاملي رخصة قيادة سارية «درجة أولى»، للتعيين بعقود عمل وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2022 كالتالي:

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من المؤهل.

- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

- صورة من الرخصة.

- صحيفة الحالة الجنائية.