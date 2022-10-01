«حجازي» يتابع سير العملية التعليمية بمدارس بني سويف غدا

يواصل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولاته التفقدية للمدارس؛ لمتابعة سير العملية التعليمية في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2023، صباح غد الأحد، بمدرسة الشهيد محمد مرزوق الإعدادية بنات في مدينة بني سويف، ومدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية للغات، ومدرسة الشروق الرسمية للغات، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا؛ حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

الدراسة سارت بصورة منتظمة أول أيام العام الدراسي الجديد

أكد شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدراسة سارت بصورة منتظمة في أول أيام العام الدراسي الجديد 2023، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى بخصوص سير الدراسة، موضحا أن الجميع داخل الوزارة يعمل على تقديم عام دراسي جديد متميز، وتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية للارتقاء بمستوى الطلاب.

إجراءات مشددة لمواجهة كورونا داخل المدارس

وقال زلطة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، التزمت بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة تفشي جائحة كورونا؛ تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023 حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، لافتا إلى أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ولا يوجد أي قرار برفع الغياب لأن الوزارة لديها هدف واضح وهو عودة الطلاب للمدارس.