مهرجان «هي الفنون She Arts» يعلن انطلاق دورته الثانية 30 سبتمبر

ينطلق مهرجان هي الفنون She Arts في دورته الثانية تحت رعاية وزارة الثقافة استكمالاً لعرض إبداعات فنية للفنانات من جميع أنحاء العالم، احتفاءً بالمرأة وإبداعاتها، ويتخذ المهرجان من مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية مقراً رئيسياً للفعاليات، بينما تعقد بعض الفعاليات الإضافية في مركز الجزويت الثقافي والمعهد الفرنسي بالإسكندرية، يبدأ المهرجان يوم الجمعة 30 سبتمبر ويستمر حتى يوم الثلاثاء ٤ أكتوبر.

مدير المهرجان تتحدث عن فعالياته

وأكدت نيفين قناوي مؤسس ومدير مهرجان هي الفنون She Arts أن البرنامج يركز على إبداعات المرأة في مجالات فنية متعددة منها: الموسيقى، والرقص، والأفلام، والمسرح، والكوميديا.

وهي مجالات غالبا ما تقل مشاركة المرأة فيها مقارنةً بالرجال في المسارح والمهرجانات محلية ودولية؛ إغفالاً لدور المرأة في إثراء الساحة الثقافية والفنية وحرماناً لهن من فرص العمل. ولذا يلقي المهرجان الضوء على أهمية إتاحة الفرصة وخلق مساحات جديدة للفنانات للعمل وتبادل الخبرات، وكذلك لإلهام الأخريات واكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة.

تفاصيل افتتاح المهرجان

تفتتح المهرجان فرح الديباني الميزوسوبرانو المصرية والتي يصاحبها أوركسترا "هي الفنون" التي تتكون من عازفات مصريات محترفات وشكلت خصيصاً للحدث. تقود الأوركسترا المايسترو الألمانية ماجدلينا كلين، وتشارك في العزف المنفرد على آلة الكمان الألمانية ماجدة مكوسا. اليوم الثاني تعرض فيه مسرحية ضلع مؤنث سالم لفريق سودوكو، واليوم الثالث 2 أكتوبر تحل فيه ضيفة أيمي سلطان بعرض رقص مصري.

كما أعلنت أن المهرجان يحافظ على التقليد الذي بدأه العام الماضي، وهو المسابقة الموسيقية التي تشجع الفنانات الناشئات على العمل في الموسيقى بهدف زيادة فرص العمل المتاحة لهن، تقدم للمسابقة مغنيات وعازفات وملحنات، وستختار لجنة التحكيم فائزتين في اليوم الرابع 3 أكتوبر.

جدير بالذكر أن الفائزة في مسابقة العام الماضي كاثي حليم ستشارك في حفل الافتتاح بالغناء مع أوركسترا «هي الفنون»، وأخيراً الحفل الختامي يبدأ مع أوركسترا النور والأمل التجربة الرائدة في مجال تعليم واحتراف الموسيقى الفئة المستفيدة منها هي سيدات متحديات للإعاقة والعرض الأخير هذا العام هو المغنية الإماراتية الماس.

يقدم المهرجان في برنامج الموسيقى أيضاً من مصر كلاً من: فرقة بهجة، وفرقة طبلة الست، وعازفة الهارب منال محي الدين وفرقتها أنامل شرقية ومي كمال وداليا فريد وسمر طارق وساجي ودارين وثنائي حافظ وبستان بالإضافة إلى مجموعة من الفنانات من خارج مصر هن: جاسمين الباش (سويسرا) وسيمونا سيفريني (إيطاليا) وتولديا (فرنسا) وإيروكو تريو (البرازيل) وأمارا كوارتيت (البرتغال). أما جدول الندوات والمحاضرات فيضم لقاءً آخر مع المخرجة هالة خليل تديره آية دوارة، وتتخلل الفعاليات عروض أفلام من سلسلة "لأنها أبدعت" بالتعاون مع MAD Films وعرض ستاند أب كوميدي مع كوميدي الست وعرض رقص من فرقة كنعان للفلكلور (فلسطين) وروشة إيقاع مع صابرين الحسامي.