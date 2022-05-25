فرح الديباني: «مكنتش متوقعة ماكرون يبوس إيدي في الحفلة»

قالت المطربة الأوبرالية، فرح الديباني، إنها كانت محظوظة بتحقيق النجاح في فترة ليست كبيرة، لكنها ما زالت تنتظر تحقيق الكثير من الأمنيات، لافتة إلى أنها تريد أن تغني كجزء من أوبرا عايدة، مشيرة إلى أن أهم حدث في حياتها اليوم، هو المشاركة في الغناء بمناسبة احتفال مكتبة الإسكندرية بمرور 20 سنة على إنشاءها، لأنها بدأت الغناء في المكتبة من صغرها، مشيرة إلى أنها غنت أغنية كان يغنيها مغني أجنبي عاش في الإسكندرية، وغنتها باليونانية، موضحة أن جدتها يونانية، وتعلمت الكثير من اللغة اليونانية.

إقبال على الاستماع للأوبرا

أضافت «الديباني»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مساء اليوم، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية رضوى حسن والإعلامية جاسمين طه، أن هناك إقبال في السنوات الأخيرة للاستماع إلى الأوبرا، وهناك رغبة في معرفة أكثر عن الأوبرا والغناء فيها، مؤكدة أن عدد من أصحابها الذين يستمعون للمهرجانات يستمعون أيضا للغناء الأوبرالي، مبينة أنها تحاول إيصال دائما أن مطرب الأوبرا لا يجب أن يكون كلاسيكي، لكن يمكن أن يكون أيضا شخص مرح، ولا يرتدي دائما ملابس رسمية.

عدم توقع قبلة ماكرون

وتابعت المطربة الأوبرالية: «مكنتش متوقعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبوس إيدي، أنا كنت حاسة إني خارج الزمن وأنا بغني في الحفلة الخاصة بتنصيب الرئيس ماكرون وهو طالب يقابلني وزوجته وشكرني، هما كلموها قبلها بيوم ومكنتش في باريس أصلا بس خت القاطرة ووصلت على البروفة على طول والفستان اتبعتلي».