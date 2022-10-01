389 ألف طالب في أسوان يبدأون دراستهم غدا

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة بها 10500 فصل دراسي وأكثر من 389 ألف طالب يبدأ دراستهم غدا، مشيرا إلى أن المحافظة اهتمت بضرورة استقرار العملية التعليمية، كما جرى التنسيق وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لجميع المدارس.

حرب أكتوبر 1973

وأضاف «عطية»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أنه خلال جولته التفقدية التي قام بها اليوم، أكد على مديري المدارس، ضرورة الاحتفال بانتصارات أكتوبر خلال الفترة المقبلة، مع نشر الوعي للطلبة وإعلامهم بما حدث في حرب أكتوبر 1973.

توحيد اللوحات الإرشادية الموجودة بكل الفصول

واستطرد: «أكدنا على كل المدارس والمديرين أن الطالب يشوف كل حاجة حواليه جميلة، ولذلك اهتمينا أكتر بأعمال النظافة في محيط المدارس، وده كان أهم عندي من داخل المدرس، لأن داخل المدارس الموضوع تاني خالص، ووحدنا اللوحات الإرشادية المهمة الموجودة في كل الفصول».

وأوضح أن وزير التربية والتعليم اهتم بإعادة اللوحات التي يجرى تعليقها في الفصول كما كان الحال منذ عشرات السنوات: «الموضوع ده تم تعميمه على المدارس، وحطينا بعض الشعارات الجميلة، وبقي فيه عودة للاهتمام بالحس الفني بالمدارس، والفترة الأخيرة أسوان كان حظها كويس بعد زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي لها».

وتابع: «فيما يخص الهوية البصرية للمحافظة، قامت المحافظة بالعمل مع وزارة التربية والتعليم للاستعانة بمجهودات الطلبة لتحقيق الهوية البصرية على مستوى المحافظة».