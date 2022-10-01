وكيل تعليم الوادي الجديد: تعميم مبادرة المدارس الخضراء بإدارات المحافظة

تزينت مدارس محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، لاستقبال العام الدراسي غداً الأحد، بتطبيق مبادرة المدارس الخضراء لتطوير بيئة التعليم والتدريب في المدارس حيث بدأت معظم المدارس في الوادي الجديد في التحول للون الأخضر.

المدارس الخضراء تضفي البهجة والسرور على الطلاب

قال الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن مدارس محافظة الوادي الجديد مستعده تماماً لاستقبال الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية، كما أنهت جميع المدارس استعداداتها وتم تعميم فكرة مبادرة المدارس الخضراء في كل فناء مدرسة بالإدارات التعليم الخمسة بالمحافظة، لإضفاء نوع من البهجة وسرور علي قلوب الطلاب وذلك بإعلان مدينة الخارجة مدينة صديقة للبيئة بالإضافة إلى التضامن مع قمة المناخ التي ستعقد نوفمبر المقبل.

تذليل العقبات لبداية عام دراسي جديد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية عقدت سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات التعليم بالمحافظة عبر الفيديو كونفرنس مع مديري عموم المديرية، ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم وذلك لمتابعة سير العمل لحظة بلحظة والوقوف علي الاستعدادات النهائية لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد، فضلاً عن فرق العمل من الإدارات النوعية المختلفة والتي كانت تجوب جميع مدارس المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم ووضع الحلول لأي مشكلات طارئة للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال طلابها.

ولفت إلى الالتزام التام من الجميع بكافة الإدارات التعليمة الخمسة بالمحافظة وذلك بشأن الاحتفال ببداية العام الدراسي الجديد واستقبال الطلاب مع اول أيام الدراسة وخاصة الأطفال الجدد بمرحلة رياض الأطفال وتزيين القاعات لإضفاء الفرحة والسعادة على الجميع، مؤكدا توفير بيئة تعليمية مناسبة لضمان سير العمل بكل انضباط وانتظام والمتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بجميع المدارس والوقوف على كافة الإيجابيات وتحفيزها، والسلبيات والعمل على إيجاد الحلول الفورية لها.