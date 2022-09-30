طرح أغنية «أستاذ فالشقاوة» على أشهر المنصات في الوطن العربي

طرح المنتج أحمد عبدالعاطي أغنية «أستاذ فالشقاوة»، تتر مسلسل «طير بينا يا قلبي»، على عدد من أشهر المنصات في الوطن العربي والشرق الأوسط لسماع الموسيقى والملفات الصوتية.

موسيقى الأغنية

وسبق أن نال تتر المسلسل إعجاب الجمهور والمشاهدين، كما تم تداوله بين رواد التواصل الاجتماعي بشكل واسع، لما حمله اللحن من جمل موسيقية مميزة وسهلة على مسامع الجمهور، وممزوجة بحالة من البهجة والفرحة.

الأغنية يؤديها أبطال عمل المسلسل، ويبدأها الطفلان «ريما وسليم» ثم يغني خلفهما الفنانات ريم مصطفى، ودنيا ماهر، وهالة فاخر، وتؤدي المجموعة أداء الكورال.

كلمات الأغنية

من كلمات الأغنية «قلبي بيحب الزيادة والدلع و الحب ما الحياة مالهاش إعادة ولا فوتوشوب جناني أساسي سايباني لاحساسي عيني في وسط راسي مش هاقع وأطب».

أغنية «طير بينا يا قلبي»، من كلمات أحمد بريء، وألحان محمد الصاوي، وتوزيع ومكساج يحيى يوسف، هندسة صوتية أيمن فكري.

مسلسل «طير بينا يا قلبي» البطولة المطلقة الأولى للنجمة ريم مصطفي، في الدراما التلفزيونية، و يعرض من السبت إلي الأربعاء الساعة الثامنة على شبكة قنوات« ‏ON»، بمشاركة كل من دنيا ماهر، محسن محي الدين، وهالة فاخر، وأحمد صيام، ماجدة منير، وحازم سمير، ونور محمود، وإسماعيل فرغلي، وعمرو عبدالعزيز، وإبرام سمير، وليلى حسين، والنجمة بسمة، والطفلة ريما مصطفي، والطفل سليم مصطفي‏‎، ومن تأليف باسم علي الخطيب، وإسلام شتا، وأحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار .

‏‎تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم عبر قالب درامي يظهر خلال الحلقات، ويسلط الضوء على مشاكل التعليم والفارق بين المدارس الإنترناشونال والمدراس الحكومية والعديد من الصراعات التي يدخل بها أولياء الأمور من أجل تربية أبنائهم.