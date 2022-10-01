بالتنورة والتحطيب.. 5 مشاهد من استقبال المدارس والجامعات للعام الدراسي

شهدت مدارس المحافظات اليوم مع بدء العام الدراسي الجديد، 2022/2023، كثيرا من الاحتفالات لاستقبال الطلاب في أسيوط والبحيرة وأسوان، والمدارس ذات الفترتين في سوهاج والفيوم والإسكندرية وكذلك بدأت مدارس الراهبات، كما بدأ العام الدراسي بعدد من الجامعات المصرية مثل جامعة أسيوط وسوهاج والمنصورة، وبكل الجامعات الأهلية، وكل منها احتفل بشكل مختلف بعودة الطلاب إلى المدرجات والفصول.

استقبال الطلاب بالتحطيب في سوهاج

استقبلت جامعة سوهاج، طلابها بالتحطيب الصعيدي، وحضر حفل الاستقبال رئيس جامعة سوهاج الدكتور مصطفى عبدالخالق، حيث شاهد مع الطلاب العروض الفنية من فرقة جامعة سوهاج للفنون الشعبية.

حلوى المولد باستقبال طلاب جنوب الوادي

بينما استقبلت جامعة جنوب الوادى طلابها بحلوى المولد النبوي الشريف الذي اقترب موعده، حيث قام طلاب اتحاد الطلاب بتوزيع الحلوى بحفل استقبال الطلاب الجدد وشاركهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.

استقبال الطلاب بالتنورة بالأقصر

فيما استقبلت مدرسة الراهبات بمحافظة الأقصر، طلابها بعروض التنورة والشخصيات الكرتونية منها شخصية «سبونج بوب» والفاكهة حيث أوضحت الإدارة رغبتها بنشر بهجة أول يوم دراسي.

شخصيات كرتونية وأعلام بالبحيرة والفيوم

بينما كان بانتظار طلاب مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بالبحيرة البالونات والأعلام فضلا عن الشخصيات الكرتونية، وكذلك مدرسة الراهبات بمحافظة الفيوم التي استقبلت طلابها بالأعلام.

وينتظر غدا طلاب مصر جميعا بداية يومهم الدراسى الأول ببعض المحافظات والثاني بالمحافظات الأخرى التي بدأت يومها الدراسي الأول اليوم السبت.