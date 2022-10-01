«التنمية المحلية»: المقاهي تعمل من 5 صباحا حتى 12 مساء عدا الخميس والجمعة

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الإعلامي لوزارة التنمية المحلية، إن مصر تشهد العام الثالث لتطبيق مواعيد الغلق والفتح بالنسبة للمحال العامة والكافيهات وغيرها من الوحدات التي تعمل في هذا الإطار.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، على قناة «صدى البلد»، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى: «هناك قرار من وزير التنمية المحلية 456 لسنة 2020، ويخص المواعيد الصيفية والشتوية لفتح وغلق المحال والمطاعم والمقاهي بالمحافظات، وبالفعل تم التعميم منذ أسبوعين».

حالة مرور دائم

وتابع المتحدث الإعلامي لوزارة التنمية المحلية: «منذ 3 أيام نعلن عن هذا الأمر، وزملاؤنا رؤساء المراكز والمدن والأحياء في حالة مرور دائما، وهذا ما أكد عليه هشام أمنة وزير التنمية المحلية».

وأكد، أن المقاهي والكافيتريات والكافي شوب تفتح من الساعة 5 صباحا في الشتاء وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بالمواعيد الشتوية، على أن يتم زيادة ساعة في الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، مع استمرار خدمة التيك أواي على مدار الساعة صيفا وشتاء.

مواعيد الورش والأعمال الحرفية

وواصل: «أما بالنسبة للورش والأعمال الحرفية، فإنها تفتح في الساعة الثامنة صباحا وتغلق في الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق السريعة ومحطات الوقود يكون لها شأن آخر بحيث تحصل على تصريح من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة».

وأردف: «بالنسبة للمحال التجارية والمولات التجارية فإنها تفتح في الساعة السابعة صباحا وتغلق في الساعة العاشرة مساءً، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازرات، فإنها تنظمها المادة الثانية من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 12 مساءً».