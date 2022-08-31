محافظ الجيزة يستجيب لشكاوى المواطنين بإزالة التعديات وإشغالات المحال

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والجهات الخدمية، بعقد لقاءات دورية مع المواطنين، للاستماع إلى شكواهم وسرعة الاستجابة لها وحلها، والعمل على إزالة أي مشكلات قد تواجههم، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

الاستماع لشكاوى المواطنين

أشار محافظ الجيزة في تصريحات صحفية، خلال لقاءه الدوري مع المواطنين، والذي يحرص على تنظيمه بشكل أسبوعي، لفتح قنوات اتصال مباشر بين المسئولين والمواطنين، للاستماع إلى الشكاوى التي تواجههم، والعمل علي حلها.

وشهد اللقاء بحث شكوى مواطن متضرر من وجود كشك مخالف غير مرخص متعدي علي الطريق العام بشارع السودان بحي العجوزة، وشكوى من وضع كشك مخالف بالطريق العام بحي جنوب، ووجه راشد، على الفور باتخاذ الإجراء اللازم حيال الأكشاك المخالفة، من إزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف المحافظ رئيس حي الطالبية، بإزالة بروز وتعديات المحال والمنشأت التجارية بشارع طنطاوي، استجابه لشكوى مواطن من تعدي المحال بالشارع.

حملات تفتيش على المنشآت

وجه محافظ الجيزة، رئيس حي بولاق الدكرور، بإزالة كشك لتجميع النفايات والمخلفات بشارع آل عامر المتفرع من همفرس، والتأكد من عدم وجوده مجددا، مع تكثيف حملات التفتيش على المنشآت التي تمارس أنشطة صحية بالتعاون مع مديرية الصحة.

وأصدر تعليماته لرئيس حي العجوزة، بإزالة تعديات وبروز واتخاذ الإجراءات القانونية حيال بيوتي سنتر ومحل، من غلق وتشميع وقطع المرافق، لإدارة نشاط بدون ترخيص، وعدم التزامه بتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية، وعدم مراعاة عوامل السلامة والأمان، حرصا على سلامة المواطنين.

إزالة التعديات على حرم الطريق العام

شدد اللواء أحمد راشد، على إزالة كافة المظاهر السلبية التي من الممكن أن تمثل خطورة، بالإضافة إلى إزالة كافة التعديات الموجودة على حرم الطريق العام وأرصفة المشاة، وعدم السماح باستغلاله بأي شكل من الأشكال دون وجه حق.

وشملت الجلسة، بحث الشكاوى التي تقدم بها المواطنين إلى إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وقد تم حل 30 شكوى تنوعت ما بين وجود إشغالات وقاعات أفراح مخالفة ومخالفات بناء ومراكز صحية مخالفة وبروز للمحال التجارية وإدراج بمعاشات تكافل وكرامة، وقد تم التعامل الفوري حيال كل الشكاوى المقدمة من المواطنين وحلها.

جاء اللقاء الذي عقده المحافظ مع المواطنين، بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد نور الدين السكرتير المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة وبولاق الدكرور والطالبية وأطفيح ومدير إدارة خدمة المواطنين والرصد الميداني.