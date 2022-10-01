طقس غير مستقر بالمحافظات.. عواصف ترابية بشمال الصعيد وحار بالإسكندرية

تسود محافظات مصر موجة من الطقس غير المستقر، وتشهد بعض مدن الصعيد عواصف ترابية، بينما يضرب الحر وارتفاع نسبة الرطوبة عددا من المدن الساحلية وخاصة الإسكندرية.

في محافظات جنوب الصعيد: أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج، يسود طقس شديد الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة المحسوسة بإقليم جنوب الصعيد 44 محسوسة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

عاصفة ترابية في محافظة المنيا

وفي محافظة المنيا، هبت عاصفة ترابية، تسببت في حالة من الارتباك وخلت النوادي من المترددين وتراجع الإقبال بكورنيش النيل، كما تسببت سرعة الرياح في حدوث ميول وتلف بأعمدة الإنارة، وأصدرت محافظة المنيا بيانا في وقت سابق، جاء فيه أن اللواء أسامة القاضي محافظ الإقليم وجه رؤساء المراكز والمدن بإصلاح أعمدة الإنارة التي تضررت جراء موجة الطقس السيئ.

ارتفاع الرطوبة في السواحل الشمالية والإسكندرية

وفي السواحل الشمالية، ساد طقس حار في معظم المدن، إذ ارتفعت نسبة الرطوبة بمدينة الإسكندرية، حيث وصلت درجة الحرارة المحسوسة في محافظة الإسكندرية اليوم السبت 35 درجة، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة، خلال الأسبوع الجاري، جاء فيه: يستمر طقس شديد الحرارة رطـب نـهـاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنـوب سيناء وجنوب البلاد، حـار رطب على السواحل الشرقية، معتـدل الحرارة رطـب ليـلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسـواحـل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف البيان، إنه اعتباراً من الإثنين المقبل، سيحدث انخفاض طفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات ليسود طقس حـار رطب نهاراً معتدل الحرارة ليلاً.