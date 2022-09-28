مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله في المنيا

لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل منزله، بإحدى قرى مركز مطاي في شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء.

إخطار لمديرية الأمن

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مركز الشرطة، تتضمن وصول الطفل أبو سمرة عمر أنور 7 سنوات، مقيم بقرية ثابت التابعة لمركز مطاي، إلى المستشفى العام، جثة هامدة.

تفاصيل مصرع الطفل

وأفادت التحريات الأولية التي أجراها فريق البحث الجنائي بمركز مطاي، أن الطفل لقى مصرعه صعقا أثناء العبث بجهاز كهربائي داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام.

مناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة

وتم إخطار النيابة العامة للتصرف ومباشرة التحقيق، حيث قررت ندب مفتش الصحة والطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة ومناظرتها ومعرفة سبب وظروف الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية طبية أم لا، وقد تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

في سياق منفصل، شهدت محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي، بسبب السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع ربة منزل وإصابة 3 آخرين بسحجات وكدمات وجروح، وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.